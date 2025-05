Golpistas são condenados a 37 anos de prisão por esquema de venda de carros Criminosos atraíam vítimas para contratos fraudulentos por meio de anúncios de veículos a preços abaixo do mercado nas redes sociais Goiás Record|Do R7 20/05/2025 - 20h58 (Atualizado em 20/05/2025 - 20h58 ) twitter

Dez golpistas foram condenados por enganar mais de 300 pessoas com a venda de carros em Aparecida (GO). O esquema, um dos maiores de estelionato de Goiás, envolvia anúncios de veículos a preços abaixo do mercado nas redes sociais, atraindo vítimas para contratos fraudulentos. Francisco Bruno e Francisca Patrícia, líderes do esquema, receberam as maiores penas, de 37 anos em regime fechado.