Homem é condenado a 28 anos de prisão por matar filho afogado Crime ocorreu após uma discussão por ciúmes com a esposa, que na época era menor de idade Goiás Record|Do R7 15/05/2025 - 20h27 (Atualizado em 15/05/2025 - 20h27 )

Aconteceu hoje (15), em Aparecida (GO), o julgamento do homem acusado de afogar o próprio filho e agredir a companheira em janeiro do ano passado. O crime ocorreu depois de uma discussão por ciúmes com a esposa, que na época era menor de idade. Após agredir a vítima, o homem jogou a criança de 2 anos em um córrego. Ele foi condenado a 28 anos e 7 meses de prisão, inicialmente em regime fechado.