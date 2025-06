Homem é preso por crime ambiental após colocar fogo em vegetação Suspeito foi flagrado cometendo o crime, com um isqueiro na mão; caso aconteceu próximo a Luiz Alves, distrito de São Miguel do Araguaia (GO)

Goiás Record|Do R7 25/06/2025 - 20h01 (Atualizado em 25/06/2025 - 20h01 ) twitter

