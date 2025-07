Homem encapuzado quebra retrovisores de carros estacionados em Goiânia Testemunhas relataram que o suspeito age de forma premeditada e ataca diversos veículos em sequência Goiás Record|Do R7 21/07/2025 - 20h36 (Atualizado em 21/07/2025 - 20h36 ) twitter

Um homem encapuzado tem causado prejuízos no Residencial Recanto do Bosque, em Goiânia (GO), ao quebrar retrovisores de carros estacionados. Testemunhas relataram que o suspeito age de forma premeditada e ataca diversos veículos em sequência. Uma das vítimas, Alex, sofreu um prejuízo de R$ 150. O suspeito ainda não foi identificado.