Idoso acusado de homicídio foge durante julgamento em Jaraguá (GO) José Alves, de 69 anos, foi ouvido pela manhã no Fórum da cidade, mas não voltou para o pronunciamento da sentença durante a tarde; ele é considerado foragido Goiás Record|Do R7 09/06/2025 - 20h46 (Atualizado em 09/06/2025 - 20h46 )

O idoso acusado de matar o jovem Wesley Gomes, de 20 anos, em Jaraguá (GO), fugiu durante o julgamento. José Alves, de 69 anos, foi ouvido pela manhã no Fórum da cidade, mas não retornou para o pronunciamento da sentença durante a tarde. Mesmo ausente no julgamento e considerado foragido, ele foi condenado a 18 anos de prisão. A família da vítima está revoltada.