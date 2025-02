Invasão de taturanas assusta moradores do setor Coimbra Insetos estão vindo de um lote baldio que fica na rua 260 Goiás Record|Do R7 19/02/2025 - 13h38 (Atualizado em 19/02/2025 - 13h38 ) twitter

Os moradores do setor Coimbra, em Goiânia (GO), estão assustados com a invasão de taturanas em residências do bairro. De acordo com a população, os bichos, que podem provocar queimaduras em contato com a pele, começaram a aparecer na quarta-feira (12) e estão vindo de um lote baldio na rua 260.

Os relatos são de que o dono abandonou o lote há 20 anos e que o local se tornou foco de vários problemas, como criadouros de mosquitos da dengue, pernilongos e, agora, de taturanas.