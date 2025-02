Jovem com paralisia cerebral é aprovado na Universidade Federal de Catalão (GO) Marco Antônio Mariano, de 24 anos, que também é surdo, irá cursar Ciência da Computação Goiás Record|Do R7 13/02/2025 - 13h50 (Atualizado em 13/02/2025 - 13h50 ) twitter

Um jovem de 24 anos, que é surdo e tem paralisia cerebral, foi aprovado no curso de Ciência da Computação na Universidade Federal de Catalão (GO).

A Record GO foi até a cidade para conversar com o jovem, Marco Antônio Mariano, sobre a sua trajetória de vida e as expectativas dele e da família para o futuro.