Jovem é espancado por primo e amigos após noite de diversão em Goiás Em um vídeo gravado pelos suspeitos, é possível ver um deles fazendo sinal de facção durante o espancamento Goiás Record|Do R7 02/04/2025 - 20h41 (Atualizado em 02/04/2025 - 20h41 )

Em Urutaí (GO), dois menores foram apreendidos e dois adultos estão sendo procurados por espancar brutalmente um jovem.

O incidente ocorreu após uma noite de diversão, quando José Mateus Mariano, de 22 anos, foi agredido pelos próprios amigos, entre eles um primo. Em um vídeo gravado pelos suspeitos, é possível ver um deles fazendo sinal de facção durante o espancamento.

Mateus foi socorrido e está internado em estado grave no HUGO, em Goiânia (GO).

A pequena cidade de Urutaí, com apenas 3 mil habitantes, está em choque com a brutalidade do crime. De acordo com relatos, Mateus é um menino querido por todos.