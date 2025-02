Ladrão furta loja de pijamas e deixa prejuízo de R$10 mil Caso aconteceu em uma galeria no Jardim Liberdade, em Goiânia (GO) Goiás Record|Do R7 10/02/2025 - 14h49 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h49 ) twitter

Em uma galeria do Jardim Liberdade, em Goiânia (GO), um ladrão causou um prejuízo de R$10 mil a uma loja, após furtar pijamas. Câmeras de segurança flagraram o homem entrando no estabelecimento pela janela e depois enchendo uma sacola com as peças de roupa. A ação durou menos de 5 minutos e, além dos pijamas, o ladrão levou também um notebook.

Em nota, a Polícia Militar informou que o serviço de inteligência já iniciou as investigações para identificar o suspeito.