Mãe e filho que moram no Jardim Guanabara estão desaparecidos Marileusa de Jesus Souza, de 30 anos, e o filho Daniel de Jesus Evangelista, de 7 anos, não são vistos desde 30 de janeiro Goiás Record|Do R7 10/02/2025 - 14h48 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h57 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A família busca por informações sobre uma mãe e um filho que estão desaparecidos. Marileusa de Jesus Souza, de 30 anos, e o filho Daniel de Jesus Evangelista, de 7 anos, moram no Jardim Guanabara, em Goiânia (GO), e não são vistos desde 30 de janeiro.

De acordo com informações, o companheiro de Marileusa avisou os familiares sobre o desaparecimento somente 5 dias depois. Ele ainda teria dito que a mulher e o filho saíram de casa somente com a roupa do corpo, o celular e os documentos pessoais.

Qualquer informação sobre o paradeiro de Marileusa e Daniel pode ser passada pelos números (62) 99479-7139 ou (62) 98222-0016.