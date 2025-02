Médico ajuda a evacuar pacientes e controlar pânico durante incêndio

Médico ajuda a evacuar pacientes e controlar pânico durante incêndio Caso aconteceu no Hospital Estadual de Aparecida (GO) e ninguém se feriu Goiás Record|Do R7 05/02/2025 - 14h33 (Atualizado em 05/02/2025 - 14h33 ) twitter

Um incêndio aconteceu no Hospital Estadual de Aparecida (GO), na madrugada de segunda-feira (03). O fogo foi provocado por um curto-circuito no ar-condicionado na central de esterilização e parte dos equipamentos foi destruída.

O médico e bombeiro Wesley da Costa Reis, que estava no hospital no momento, conseguiu evacuar e controlar o pânico dos pacientes. O fogo foi controlado e ninguém ficou ferido, mas o centro cirúrgico continua interditado para desinfecção do ambiente.