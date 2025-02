Morador de Anápolis (GO) cai em golpe e perde R$8 mil Sérgio de Jesus teve o celular invadido por um criminoso que se passou por gerente de banco Balanço Geral Goiás|Do R7 10/02/2025 - 14h45 (Atualizado em 10/02/2025 - 14h54 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Um morador de Anápolis (GO) perdeu R$8 mil no golpe do ‘falso gerente de banco’. Sérgio de Jesus foi contatado, pelo WhatsApp, por um homem que se passou por gerente de um banco e ludibriado a clicar em um link.

Por meio do link, o criminoso conseguiu acessar o celular e a conta bancária de Sérgio, levando todo o dinheiro da vítima. Sérgio procurou a polícia e fez um boletim de ocorrência (BO), mas ainda não teve o dinheiro devolvido.