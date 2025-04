Motociclista colide com cavalo solto em pista e morre atropelado por caminhonete Everson Henrique de Araújo era enfermeiro e voltava para casa pela GO-060, em Trindade (GO), quando incidente aconteceu Goiás Record|Do R7 08/04/2025 - 20h05 (Atualizado em 08/04/2025 - 20h05 ) twitter

Um motociclista morreu na GO-060, em Trindade (GO), após colidir com um cavalo solto na pista e, em seguida, ser atropelado por uma caminhonete em alta velocidade.

Segundo a família do jovem, identificado como Everson Henrique de Araújo, ele ainda estava vivo após a colisão com o animal, mas morreu ao ser atropelado pela caminhonete. O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro.

Everson era enfermeiro e filho mais velho de Ana Núbia. A família dele agora busca justiça e denuncia a presença contínua de animais soltos na GO-060, um problema antigo que representa grande perigo.

A Polícia Civil investiga o caso, enquanto a prefeitura de Trindade intensifica a coleta de animais na região.