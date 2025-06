Motorista de aplicativo é preso após obrigar passageira a assistir vídeos pornográficos O suspeito ainda forçou a vítima a tocá-lo e a ameaçou de morte Goiás Record|Do R7 10/06/2025 - 20h50 (Atualizado em 10/06/2025 - 20h50 ) twitter

Um motorista de aplicativo foi preso em Aparecida de Goiânia (GO) por importunação sexual. Durante uma corrida, o suspeito obrigou uma passageira a assistir vídeos pornográficos, a forçou a tocá-lo e ainda a ameaçou de morte. A vítima, mesmo com medo, conseguiu denunciar o agressor com apoio da família. A plataforma 99 bloqueou o motorista e ofereceu apoio psicológico à vítima.