Motorista de aplicativo se distrai com celular e atropela jovem Acidente aconteceu na Vila Galvão, em Senador Canedo (GO). A vítima sofreu uma fratura na cabeça e foi internada Goiás Record|Do R7 05/02/2025 - 14h35 (Atualizado em 05/02/2025 - 14h35 )

O jovem que foi atropelado por um motorista de aplicativo ainda está internado no HUGO. Amarildo voltava a pé com amigos do Estádio Serra Dourada, na noite de domingo (02), quando foi atingido por um veículo na Vila Galvão, em Senador Canedo (GO). Ele teve uma fratura na cabeça, mas seu estado de saúde é considerado estável.

O motorista do veículo fugiu sem prestar socorro, mas foi localizado e levado para a delegacia. Em depoimento, ele contou que atropelou Amarildo em um momento de descuido, ao atender uma chamada de vídeo da filha enquanto dirigia.