Motorista de carro de luxo que atropelou e matou jovem se apresenta à polícia Rafael Gomes Peterson, que não possui CNH, negou ter consumido álcool no dia do acidente Goiás Record|Do R7 27/05/2025 - 20h36 (Atualizado em 27/05/2025 - 20h36 )

O motorista do carro de luxo que atropelou e matou uma jovem em Aparecida (GO) se apresentou à polícia. Rafael Gomes Peterson, que não possui CNH, negou ter consumido álcool no dia do acidente. O corpo da vítima, Maria Clara Alves, de 25 anos, foi enterrado hoje (27). A perícia irá investigar a velocidade do veículo e um copo encontrado dentro do carro de Rafael.