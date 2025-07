Motorista que invadiu Shopping Flamboyant é liberado após audiência de custódia A justiça decidiu que Gilberto Ribeiro, de 51 anos, precisa de tratamento psiquiátrico Goiás Record|Do R7 22/07/2025 - 20h24 (Atualizado em 22/07/2025 - 20h24 ) twitter

O homem que invadiu o Shopping Flamboyant com um carro foi liberado após audiência de custódia em Goiânia (GO). A justiça decidiu que Gilberto Ribeiro, de 51 anos, precisa de tratamento psiquiátrico. Segundo o delegado do caso, o motorista não soube explicar o que o levou a invadir o shopping.