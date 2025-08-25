Oficial de Justiça é afastado após atirar em cachorro durante entrega de intimação
O homem disparou duas vezes contra o animal, mesmo estando seguro dentro do carro
Em Santa Helena (GO), um oficial de Justiça foi afastado por 90 dias após atirar em um cachorro durante a entrega de uma intimação. O incidente, registrado por câmeras de segurança, mostrou o homem disparando duas vezes contra o animal, mesmo estando seguro dentro do carro. O Tribunal de Justiça investiga o caso, enquanto outros oficiais se mobilizaram para custear o tratamento do cachorro, que se recupera bem.