Pai é preso por mandar filho furtar bicicleta em Aparecida (GO) O jovem revelou que já havia furtado antes sob ordens do pai, que usou o dinheiro do furto para pagar o aluguel da casa em que vivem Goiás Record|Do R7 17/06/2025 - 20h35 (Atualizado em 17/06/2025 - 20h35 )

Um pai foi levado à delegacia após ser flagrado por câmeras de segurança instruindo o filho, de 14 anos, a furtar uma bicicleta em Aparecida (GO). A polícia encontrou o adolescente e a bicicleta na casa do avô. O jovem revelou que já havia furtado antes sob ordens do pai, que usou o dinheiro do furto para pagar o aluguel da casa em que vivem.