Paraquedista sofre traumatismo craniano após queda em Anápolis (GO) Karina Sampaio Silva, de 35 anos, desmaiou após a abertura prematura do paraquedas na porta do avião Goiás Record|Do R7 18/08/2025 - 20h47 (Atualizado em 18/08/2025 - 20h47 )

A paraquedista Karina Sampaio Silva, de 35 anos, sofreu uma queda durante o primeiro salto solo, em Anápolis (GO), depois de concluir o curso de paraquedismo. Karina desmaiou após a abertura prematura do paraquedas na porta do avião e, durante a descida até o solo, atingiu fios de rede elétrica. Ela foi internada em estado grave com traumatismo craniano.