Paraquedista sofre traumatismo craniano após queda em Anápolis (GO)
Karina Sampaio Silva, de 35 anos, desmaiou após a abertura prematura do paraquedas na porta do avião
A paraquedista Karina Sampaio Silva, de 35 anos, sofreu uma queda durante o primeiro salto solo, em Anápolis (GO), depois de concluir o curso de paraquedismo. Karina desmaiou após a abertura prematura do paraquedas na porta do avião e, durante a descida até o solo, atingiu fios de rede elétrica. Ela foi internada em estado grave com traumatismo craniano.