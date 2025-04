Parentes e amigos de jovem que morreu em pesque-pague fazem manifestação A polícia investiga negligência do proprietário do local e destaca a falta de manutenção adequada Goiás Record|Do R7 09/04/2025 - 20h44 (Atualizado em 09/04/2025 - 20h44 ) twitter

Parentes e amigos de Matheus Rodrigues Vaz, que morreu após levar um choque em um pesque-pague de Goiânia (GO), realizaram uma manifestação no local do acidente e pediram por justiça.

A polícia investiga negligência do proprietário do local e destaca a falta de manutenção adequada. A delegada à frente do caso continua a ouvir testemunhas e busca mais envolvidos no socorro de Matheus.

A mãe de Matheus está em busca do celular do jovem, que continha memórias importantes e que sumiu após o incidente.