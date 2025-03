Presos suspeitos de cultivar maconha em apartamento no Setor Bueno Envolvidos produziam óleos e shampoos com a planta, que eram comercializados na internet pelo valor de R$300 cada frasco Goiás Record|Do R7 21/03/2025 - 13h33 (Atualizado em 21/03/2025 - 13h33 ) twitter

Em Goiânia (GO), quatro pessoas foram presas pela Polícia Civil acusadas de cultivar e fabricar produtos derivados da maconha.

O cultivo acontecia em um apartamento no Setor Bueno, onde uma estufa foi encontrada com vários pés de maconha. Com a planta, os suspeitos fabricavam óleos e shampoos que eram comercializados na internet pelo valor de R$300 cada frasco.

De acordo com a polícia, uma das pessoas envolvidas tinha autorização para cultivar a planta devido a uma doença, mas apenas para uso pessoal.

A operação foi desencadeada após os Correios interceptarem encomendas dos produtos enviados de Goiânia para outros estados.