Professor é preso por torturar alunos dentro de sala de aula em Goiás Caso aconteceu em Chapadão do Céu (GO). Homem usava régua para bater em estudantes Goiás Record|Do R7 24/03/2025 - 13h55 (Atualizado em 24/03/2025 - 13h55 )

Um professor de 36 anos foi preso em Chapadão do Céu (GO) por torturar alunos dentro da sala de aula.

O homem foi flagrado por câmeras de segurança da escola agredindo com uma régua alunos da 4ª série. Nas imagens, é possível ver o agressor batendo com o objeto na cabeça de uma criança, que chega a sangrar. As imagens foram descobertas após os alunos denunciarem as agressões para a direção da escola.

A justiça decretou a prisão do professor, que ficará preso durante a investigação. Ele poderá ser indiciado por tortura com agravantes.