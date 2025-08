Segundo maior golpista do país é preso em Goiânia Sérgio Luiz Dias, que é deficiente físico, possuía mais de 25 passagens por estelionato bancário e liderava uma quadrilha especializada em golpes na Caixa Econômica Federal Goiás Record|Do R7 06/08/2025 - 20h59 (Atualizado em 06/08/2025 - 20h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O segundo maior estelionatário do Brasil foi preso em Goiânia (GO) enquanto tentava desbloquear cartões para realizar saques fraudulentos. Sérgio Luiz Dias, que é deficiente físico, possui mais de 25 passagens por estelionato bancário e é suspeito de liderar uma quadrilha especializada em golpes na Caixa Econômica Federal. A prisão foi resultado da colaboração entre a PM de Goiás e a Polícia Civil do DF.