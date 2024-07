Hora 7 |Do R7

Cabeleireira faz bule de chá funcional com cabelo de modelo Penteado curioso foi elaborado pela iraniana Saeideh Ariaei e compartilhado no Instagram, onde viralizou

A cabeleireira iraniana Saeideh Ariaei construiu um bule de chá a partir do cabelo de uma modelo. Para completar, ela ainda se serviu da bebida ao final do trabalho. Assista abaixo:

“A moda tem muita variedade, mas queria fazer algo que parecesse natural”, escreveu Saeideh, “por isso eu disse que deveria fazer um bule, que com certeza também serviria chá.”

Tudo saiu conforme o planejado, com exceção do final do procedimento, classificado pela própria cabeleireira como “desastroso”.

Segundo ela, a criação e a execução do penteado levaram dois dias para serem concluídas.

Ainda assim, os comentaristas da postagem se dividiram entre admiradores e pessoas que acharam o trabalho de Saeideh uma “perda de tempo”.