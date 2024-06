Modelo gasta R$ 883 mil em cirurgias para alongar as pernas e agradar o agora ex-marido

Alto contraste

A modelo alemã Theresia Fischer desembolsou o equivalente a R$ 883 mil para alongar as pernas, o que lhe deu 15,5 cm a mais de altura. Em depoimento no Instagram, ela explicou ter se submetido à série de operações, iniciadas em 2016, a pedido do agora ex-marido.

Modelo gastou R$ 883 mil em cirurgias para alongar as pernas

“[Ele disse] ‘se você fizer isso por mim, sempre amarei você e carregarei você em meus braços’”, escreveu Theresia.

Conforme reportado pelo jornal New York Post, Kevin Debiparshad, especialista do Instituto LimbplastX, explicou que, durante esse procedimento estético, os médicos quebram os ossos do fêmur em cada uma das pernas do paciente e inserem pregos metálicos extensíveis.

Segundo a modelo alemã, a dor física e mental que suportou durante os anos dos procedimentos não é possível nem ser colocada em palavras.

Apesar de ter entrado na faca pelo ex, Theresia revelou à agência de conteúdo NewsFlash Media que as novas pernas renovaram a autoconfiança dela. “Tinha 24 anos na época e estava profundamente enraizada na depressão”, contou, “queria ser finalmente amada da maneira certa — sentir a sensação de ter chegado.”