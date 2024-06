Hora 7 |Do R7

Monólito espelhado é encontrado em deserto e levanta ‘preocupações ambientais’ Estrutura metálica triangular apareceu do nada em refúgio de vida selvagem em Nevada, nos EUA, e acabou removida pela polícia local

Alto contraste

A+

A-

Um monólito triangular metálico e espelhado apareceu sem avisos no meio de um refúgio de vida selvagem de Nevada, nos EUA. A estrutura media 77 cm de altura, por 13 cm de largura em cada uma das três faces.

Monólito espelhado apareceu do nada em deserto remoto dos EUA Reprodução/Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas

Ela acabou removida pela polícia local, que emitiu comunicado sobre a ocorrência nas redes sociais.

“Muitos de vocês perguntaram sobre o misterioso monólito que foi recentemente avistado ao norte de Las Vegas”, diz o texto, “auxiliamos na retirada do item por questões de segurança pública e ambientais.”

Segundo as autoridades, o objeto fixado com vergalhões e concreto foi instalado ilegalmente em terras federais, criadas para proteger ovelhas selvagens plantas raras e tartarugas do deserto.

“Ainda não se sabe como o item chegou ao local ou quem pode ser o responsável”, finaliza o comunicado.