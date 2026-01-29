Aliança com Vietnã faz parte da estratégia da Europa de diminuir dependência dos EUA; veja análise Segundo especialista, UE também busca ter um parceiro forte no sudeste asiático

As relações entre o Vietnã e União Europeia têm se fortalecido cada vez mais, à medida em que são marcadas novas reuniões visando expandir as parcerias do bloco em meio às crises globais. O presidente do Conselho Europeu, António Costa, ressaltou a importância da região e o papel crescente do país para a UE. Ele também disse que no momento em que a ordem internacional, baseada em regras, está ameaçada por múltiplas frentes, é preciso ficar lado a lado com parceiros confiáveis e previsíveis.

Uma declaração conjunta aponta que setores como defesa e mineração podem ser aprofundados em acordos. Na análise de Igor Lucena, economista e doutor em relações internacionais, o diálogo com o Vietnã está conforme a postura assumida pela UE em diminuir a dependência dos Estados Unidos, algo que tem sido visto ao longo de 2026 com os tratados feitos com o Mercosul e a Índia. A ideia agora é encontrar um parceiro no sudeste asiático.

“A União Europeia procura novo diálogo com o Vietnã, com a Camboja, a Tailândia e a Indonésia”, explicou Lucena, que também levantou alguns detalhes que incentivaram a aproximação do bloco: “O Vietnã tem se tornado um grande ramo de produção têxtil. Até mesmo regiões do Brasil perderam espaço para o país e muitos empresários brasileiros procuram o Vietnã para terceirizar parte da produção”, afirmou em entrevista ao Conexão Record News desta quinta (29).

