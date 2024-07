Biden tenta salvar campanha, enquanto Trump se prepara para convenção republicana

‌



Biden e Trump durante o primeiro debate da corrida eleitoral de 2024

Os partidos Democrata e Republicano dos Estados Unidos intensificaram neste fim de semana campanhas no Estado da Pensilvânia, considerado uma das regiões-chave para garantir vantagem na corrida presidencial. De um lado, a equipe do presidente Joe Biden - liderada pela vice-presidente Kamala Harris e pela primeira-dama Jill Biden — participa de eventos pelo lado democrata, apesar da crescente pressão para sua substituição no pleito. Do outro, o ex-presidente Donald Trump se prepara para a convenção republicana e amplia suspense quanto ao nome escolhido para concorrer como seu vice-presidente.

Ontem (12), Biden reforçou em um comício sua promessa de continuar na disputa. Desde o péssimo desempenho no debate contra Trump, o número de democratas pedindo por sua saída tem aumentado e a lista inclui aliados políticos, doadores e celebridades.

Espera-se que Biden tenha uma nova reunião virtual hoje com os membros das duas maiores bancadas democratas no Capitólio, conforme tenta recuperar o ímpeto de sua campanha de reeleição. Ainda neste sábado, a vice Kamala Harris discursará para a comunidade de eleitores asiáticos americanos, em busca de mobilizá-los a favor de Biden e do partido democrata, durante evento presencial na Pensilvânia.

Já o ex-presidente Donald Trump participará de um comício no Butler Farm Show, próximo da cidade de Pittsburgh. Essa será uma das últimas chances para que o republicano anuncie publicamente o nome do seu vice-presidente antes da convenção republicana, que começa na segunda-feira (15), em Milwaukee.

Nas últimas semanas, o republicano deixou claro que pretende fazer uma revelação surpresa e “dramática” sobre o escolhido para concorrer ao seu lado na eleição presidencial americana, de preferência durante a convenção do partido ou logo antes.

Entre os nomes especulados estão o governador de Dakota do Norte Doug Burgum, o senador de Ohio, JD Vance, e o senador da Florida, Marco Rubio. Nenhum deles, entretanto, deve comparecer ao comício deste sábado, revelaram duas fontes com conhecimento do assunto à Associated Press e que, assim como outras, pediram anonimato para falar sobre os planos.