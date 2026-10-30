“Binance” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta-feira (30)
Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma
“Binance” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta-feira (30). Hackers roubaram US$ 6,3 bilhões (aproximadamente R$ 34 bilhões, na cotação atual) da Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, em um roubo recorde que analistas atribuíram à Coreia do Norte.
O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 05h00 desta quinta-feira (30). Confira:
Oferecimento: Google Trends.