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“Binance” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta-feira (30)

Levantamento foi feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma

Internacional|R7 Conteúdo e Marca

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Binance estima que hackers desviaram US$ 6,3 bilhões em criptomoedas 1 Seu Crédito Digital

“Binance” é um dos assuntos mais buscados no Google nesta sexta-feira (30). Hackers roubaram US$ 6,3 bilhões (aproximadamente R$ 34 bilhões, na cotação atual) da Binance, a maior corretora de criptomoedas do mundo, em um roubo recorde que analistas atribuíram à Coreia do Norte.

O levantamento feito pelo R7 com auxílio do Google Trends, ferramenta que monitora as principais buscas da plataforma, mostra que o pico foi registrado às 05h00 desta quinta-feira (30). Confira:

Binance foi um dos assuntos mais procurados no Google Trends nesta sexta-feira (30) Reprodução/ Google Trends

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