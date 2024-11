Caso Menendez: funcionários da prisão serão testemunhas em audiência de liberdade condicional O advogado Mark Geragos afirmou que, ao todo, serão convocadas seis testemunhas, todas funcionárias do Departamento de Correções da Califórnia, para a audiência no dia 11 de dezembro Internacional|Gabriela Pastorelli, do R7 14/11/2024 - 14h56 (Atualizado em 14/11/2024 - 14h56 ) twitter

Somente dois deles, que tiveram diversos encontros com os irmãos Menendez durante os mais de 30 anos em que estão presos Reprodução/RECORD/31.10.2024

No dia 11 de dezembro, uma nova audiência determinará os próximos passos do caso dos irmãos Erik e Lyle Menendez. As principais testemunhas serão dois funcionários da prisão onde os irmãos estão detidos.

Segundo o jornal New York Post, o advogado Mark Geragos afirmou que serão convocadas, ao todo, seis testemunhas, e todas são funcionárias do Departamento de Correções da Califórnia, responsável pela administração e supervisão do sistema prisional e penitenciário do estado da Califórnia. Esses depoimentos são de grande importância para definir a nova sentença.

Somente dois deles, que tiveram diversos encontros com os irmãos Menendez durante os mais de 30 anos em que estão presos, testemunharão que ambos mudaram significativamente desde que receberam a sentença de prisão perpétua na Penitenciária Richard J. Donovan em 1996.

Uma carta foi escrita pelos familiares dos irmãos, apoiando a liberdade condicional deles. O documento expressa o desejo dos parentes pela liberação deles, reforçando o apoio à sua reintegração à sociedade após mais de 30 anos de prisão.

O promotor público do Condado de Los Angeles, George Gascón, anunciou mês passado que recomendaria uma nova audiência para liberdade condicional. Os irmãos não estiveram presentes, mas participaram on-line por videoconferência.

