Coreia do Sul anuncia plano bilionário para criar chatbot de IA próprio Presidente em exercício promete investimentos massivos em tecnologia para posicionar país entre potências globais de inteligência artificial Internacional|Do R7 20/02/2025 - 13h04 (Atualizado em 20/02/2025 - 13h04 )

Choi Sang-mok prometeu investimentos massivos em inteligência artificial na Coreia do Sul ainda neste ano Reprodução/X/@sangmok_choi

O presidente em exercício da Coreia do Sul, Choi Sang-mok, anunciou nesta quinta-feira (20) um ambicioso plano para posicionar o país entre as três maiores potências mundiais em inteligência artificial (IA), segundo a agência de notícias Yonhap e o jornal The Korea Herald.

Choi revelou investimentos bilionários e estratégias para desenvolver um modelo de linguagem em larga escala (LLM) próprio, comparável ao ChatGPT, criado pela OpenAI, dos Estados Unidos. O anúncio foi feito durante a terceira reunião do Comitê Nacional de Inteligência Artificial, realizada em Seul.

Na terça-feira (18), o governo da Coreia do Sul acusou o DeepSeek, chatbot de IA desenvolvido por uma startup chinesa , de vazar dados de usuários sul-coreanos para a ByteDance, proprietária do TikTok na China .

Durante o discurso desta quinta, o líder sul-coreano destacou a urgência de acelerar o desenvolvimento de um modelo de IA competitivo, citando o avanço rápido de tecnologias como o próprio DeepSeek, que impressionou o mercado com algoritmos inovadores .

“A corrida global da IA entrou em uma nova fase. Este é um momento crítico para a colaboração público-privada fortalecer nossas capacidades e garantir uma posição de liderança”, disse Choi.

Investimentos e infraestrutura

O governo planeja injetar um trilhão de wons (cerca de R$ 4 bilhões) em um projeto de pesquisa e desenvolvimento focado em tecnologia de IA de propósito geral, que passará por um estudo de viabilidade antes de ser implementado.

Os planos também incluem a criação de um Centro Nacional de Computação de IA, com orçamento de 2 trilhões de wons, e a aquisição de 10 mil GPUs (unidades de processamento gráfico) ainda neste ano -- até 2023, o país possuía apenas 2 mil GPUs, segundo a Yonhap.

Para estimular o setor privado, Choi prometeu incentivos fiscais para investimentos em data centers de IA e serviços em nuvem, além de ampliar o acesso a dados públicos e industriais de alta qualidade, antes restritos por questões de privacidade.

Foco em talentos

A estratégia inclui ainda a formação de uma equipe nacional de IA de elite e o estímulo a talentos. “Organizaremos um desafio global de IA para jovens inovadores e intensificaremos o apoio a pesquisas pioneiras de acadêmicos emergentes e colaborações internacionais”, declarou Choi, segundo o Korea Herald.

O governo também planeja criar um fundo de 3 trilhões de wons até 2027 para apoiar startups de IA, conectando-as à demanda corporativa e promovendo projetos em setores como saúde e serviços jurídicos.

Cerca de 100 empresas especializadas em IA na manufatura receberão suporte em força de trabalho, financiamento e acesso a mercados, enquanto startups serão incentivadas a colaborar no desenvolvimento de modelos com inteligência artificial.

Denúncia contra DeepSeek

O anúncio de Choi ocorre após a Comissão de Proteção de Informações Pessoais (PIPC) da Coreia do Sul acusar o DeepkSeek de enviar dados de usuários locais à proprietária do TikTok na China.

A Yonhap reportou que o órgão regulador sul-coreano suspendeu temporariamente novos downloads do aplicativo chinês no país, medida semelhante à adotada pela Itália em janeiro . Choi apontou o caso como um risco e uma oportunidade para a Coreia do Sul, considerada uma retardatária no setor.

Com o Comitê Nacional de Inteligência Artificial -- formado por 30 especialistas do setor privado e 10 autoridades governamentais --, o governo busca unir esforços para transformar a Coreia em um líder na criação e comercialização de IA, competindo com potências como Estados Unidos e China.