DeepSeek: concorrente do ChatGPT está 'democratizando' acesso à tecnologia; entenda

Em entrevista à RECORD NEWS, nesta quarta-feira (29), a coordenadora do curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial na Ibmec, Gisele Tessari, comentou o anúncio da DeepSeek , tecnologia chinesa para concorrer diretamente com a OpenAI (empresa criadora do ChatGPT) e o Google. Segundo Gisele, a entrada do chatbot com inteligência artificial no mercado "democratiza o acesso à tecnologia de ponta", isso porque a ferramenta da China permite a colaboração com outras empresas para aprimorá-la por meio de seu código aberto.



Além disso, o baixo custo para criar a Deepseek impressionou investidores do mercado em comparação ao alto valor gasto em investimentos aos seus concorrentes.