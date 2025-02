Coreia do Sul diz que DeepSeek vazou dados de usuários para o TikTok na China Regulador sul-coreano suspendeu downloads do chatbot chinês e iniciou uma investigação nesta terça-feira (18) Internacional|Do R7 18/02/2025 - 12h20 (Atualizado em 18/02/2025 - 12h20 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Coreia do Sul diz que DeepSeek vazou dados de usuários para o TikTok na China Reprodução/X/@globaltimesnews

A Comissão de Proteção de Informações Pessoais (PIPC) da Coreia do Sul disse que o chatbot de inteligência artificial DeepSeek, desenvolvido por uma startup chinesa, enviou dados de usuários sul-coreanos para a ByteDance, proprietária do TikTok na China. A informação foi divulgada pela agência de notícias Yonhap nesta terça-feira (18).

A revelação ocorre um dia após o órgão regulador da Coreia do Sul anunciar a suspensão temporária de novos downloads do DeepSeek no país devido a preocupações com a coleta de dados. A Itália fez o mesmo em janeiro.

“Confirmamos que a DeepSeek está se comunicando com a ByteDance”, declarou um funcionário da PIPC à Yonhap. No entanto, o órgão ainda não esclareceu quais dados foram vazados e em que escala isso ocorreu.

O DeepSeek ganhou notoriedade global em janeiro deste ano ao desafiar gigantes da IA, como o ChatGPT, por seu modelo de baixo custo. Mas preocupações com segurança de dados surgiram rapidamente.

‌



Neste mês, uma empresa de segurança cibernética dos Estados Unidos apontou possíveis integrações entre os sistemas da DeepSeek e da ByteDance, além de indícios de que metadados e comportamentos dos usuários estavam sendo enviados para servidores vinculados a entidades estatais chinesas, segundo a BBC.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Na Coreia do Sul, o chatbot acumulou mais de um milhão de downloads antes de ser removido das lojas de aplicativos no último sábado (15). Usuários que já haviam baixado a ferramenta ainda conseguem acessá-la pelo navegador.

‌



Diante das preocupações, a DeepSeek nomeou um representante na Coreia do Sul e reconheceu falhas no cumprimento das leis de privacidade locais, de acordo com a Yonhap. A empresa afirmou que está disposta a cooperar com as investigações.

Seguindo a tendência de outros países, como Austrália e Taiwan, a Coreia do Sul também proibiu o uso do DeepSeek em dispositivos governamentais.

‌



Enquanto as investigações continuam, o regulador sul-coreano recomendou que os usuários evitem inserir informações pessoais no chatbot.