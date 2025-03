Democratas são criticados após se recusarem a homenagear criança com câncer nos EUA DJ Daniel, um menino de 13 anos, foi convidado a se tornar um agente honorário do Serviço Secreto por Donald Trump Internacional|Do R7 05/03/2025 - 13h19 (Atualizado em 05/03/2025 - 13h21 ) twitter

Homenagem ocorreu nesta terça-feira Reprodução/ redes sociais @whitehouse

Parlamentares do partido Democrata dos Estados Unidos foram criticados após permanecerem sentados durante uma cerimônia para entregar um prêmio honorário a uma criança vítima de câncer. Segundo a Fox News, DJ Daniel, um menino de 13 anos, foi convidado a se tornar um agente honorário do Serviço Secreto, o que levou a críticas por alguns políticos.

Nas redes sociais, funcionários e aliados do governo de Donald Trump criticaram a postura dos democratas. Na noite desta terça, alguns representantes do partido da oposição protestaram no início do discurso do presidente americano. Durante a ocasião, alguns parlamentares foram retirados e outros deixaram o local mais cedo.

“Uma criança com doença terminal e câncer no cérebro recebe um prêmio honorário do Serviço Secreto e os democratas se recusam a ficar de pé ou aplaudir a criança”, publicou Richard Grenell, um dos principais assessores do presidente estadunidense.

A colunista do New York Post Miranda Devine também criticou a falta de aplausos por parte dos democratas. “Não acredito que os péssimos democratas não conseguem nem aplaudir um garotinho com câncer no cérebro ou um Kennedy que quer tornar a América saudável novamente”, escreveu.

“Se os Ds não conseguem aplaudir um lindo garoto de 13 anos que quer se tornar policial, há algo realmente errado com eles”, disse o ex-secretário de imprensa da Casa Branca Ari Fleischer.

DJ Daniel foi diagnosticado com câncer no cérebro e sempre teve o sonho de se tornar policial. O adolescente começou a ser tratado em 2018, quando os médicos deram apenas 5 meses de vida a ele. Após o discurso de Trump, Daniel foi aplaudido de pé pela maioria da multidão, embora alguns democratas tenham sido vistos na câmera sentados em vários momentos.

