‘Tarifaço’ de Trump pode abrir oportunidades para o agronegócio brasileiro; entenda

“Se o radar de Donald Trump está mirando Canadá, China e México, pode ser uma oportunidade para o agronegócio brasileiro de vender produtos mais baratos para os Estados Unidos”, explica Hugo Garbe, economista e professor do Mackenzie, em entrevista ao Jornal da Record News . As taxações anunciadas pelo presidente republicano para produtos dos principais parceiros econômicos entrou em vigor nesta terça-feira (4) e já provocou indícios de uma guerra comercial .



Garbe lembra que, além de o Brasil ser um grande fornecedor de grãos para os americanos, a janela pode se expandir para a exportação de outros produtos atualmente fornecidos pelos canadenses e mexicanos. “Apesar de a gente ter uma oportunidade comercial, o efeito colateral dessa política do Trump também tem um malefício no Brasil em termos econômicos. É muito importante que a taxa de juros americana tenha uma curva decrescente, porque ela concorre com a taxa de juros brasileira ”, pondera o economista.