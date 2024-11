Eleição de Trump deixa ‘Europa de cabelo em pé’ com consequências do conflito entre Rússia e Ucrânia

Devido a orfandade militar , “a Europa precisa dos Estados Unidos para se defender de Putin”, e está “de cabelo em pé” com a reeleição de Donald Trump, afirmou Leandro Trevisan, professor de relações internacionais da ESPM em entrevista para a RECORD NEWS na noite desta quarta-feira (6). “ Muito mais preocupados que nós com esta situação , estão Olaf Scholz, primeiro-ministro alemão, e Emmanuel Macron, presidente francês”, endossou Trevisan quando questionado sobre o futuro do conflito no leste europeu, que reverbera em todo o velho continente. “Conversas que há muito deixaram de ser secretas entre emissários russos e ucranianos deixaram claro que aqueles 20% do território ucraniano anexado acabou, virou Rússia , e o custo da guerra para Ucrânia será a proibição de entrar em qualquer pacto para se proteger, e está explícito que se trata da OTAN”, finalizou o professor.