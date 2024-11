Fotógrafa que registrava paraquedistas morre atingida por hélice de avião Caso aconteceu em um aeroporto na cidade de Wichita, no Kansas (EUA), no último sábado Internacional|Do R7 28/10/2024 - 11h05 (Atualizado em 28/10/2024 - 11h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ela foi imediatamente encaminhada ao hospital do estado de Kansas, mas, infelizmente, encontrava-se em estado crítico e não sobreviveu Reprodução/Facebook/Amanda Gallagher

A fotógrafa Amanda Gallagher, de 37 anos, morreu atingida pela hélice de um avião, no sábado (26), enquanto registrava as atividades de paraquedistas em um aeroporto na cidade de Wichita, no Kansas, nos Estados Unidos.

Segundo o jornal New York Post, Amanda estava fotografando a saída e entrada de pessoas nos aviões quando foi atingida. Ela foi imediatamente encaminhada ao hospital do estado do Kansas, mas, encontrava-se em estado crítico e não sobreviveu.

Sua morte foi relatada como uma grande perda para a comunidade, que a lembrará por seu talento e paixão pela fotografia.

O aeroporto Cook Airfield, onde ocorreu o acidente, lamentou o ocorrido no Facebook. “Nossos sentimentos vão para a família e os amigos da jovem que morreu ontem após um trágico acidente com uma hélice de avião no Cook Airfield."

‌



A família de Amanda abriu um financiamento coletivo na plataforma GoFundMe para ajudar com os custos do funeral e, em comunicado, lembraram que “ela morreu fazendo o que amava: saltando de paraquedas e tirando fotos.”