Kim Jong-Un conversa com militares

supervisionou o lançamento de mísseis, caças e drones em um treinamento militar na 1ª Ala Aérea do Exército do país na última quinta-feira (15).Os militares simularam um ataque com foguetes e drones inimigos e reagiram com baterias antiaéreas, disparos de mísseis por aviões de guerra e decolagem de drones de vigilância para conter a ameaça