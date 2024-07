Internacional |Do R7

Furacão Beryl atingirá a Jamaica nas próximas horas com ventos de 233 km/h Tempestade já matou pelo menos seis pessoas em outras ilhas do Caribe por onde passou nos últimos dias

Alto contraste

A+

A-

Beryl é o mais forte furacão já registrado em um começo de temporada Reprodução/NHC

O furacão Beryl se aproxima da Jamaica, onde está previsto que toque o solo por volta das 8h (horário local; 10h, no horário de Brasília) desta quarta-feira (3). O NHC (Centro Nacional de Furacões dos EUA) informa que a tempestade tem ventos de 233 km/h, de categoria 4, considerados “devastadores”.

Há potencial de grandes volumes de chuva e ondas que podem causar inundações em áreas costeiras. As Ilhas Cayman também sofrerão impactos com a passagem do furacão.

“Inundações repentinas e deslizamentos de terra potencialmente fatais devido a fortes chuvas são esperados em grande parte da Jamaica e no sul do Haiti” nesta quarta-feira, alerta o NHC.

O primeiro-ministro da Jamaica, Andrew Holness, pediu que a população estoque itens de necessidade imediata e que proteja sua propriedade de árvores ou quaisquer outras coisas que representem um risco diante dos fortes ventos.

Publicidade

O furacão Beryl, o mais precoce a atingir a categoria 5 em uma temporada, já provocou pelo menos seis mortes e destruiu construções em outras ilhas caribenhas nos últimos dias, incluindo São Vicente e Granadinas e Granada.

Autoridades dizem que 90% das casas da Ilha da União, uma parte do arquipélago de São Vicente e Granadinas, foram danificadas.

Ainda não há certezas sobre a direção exata do furacão, mas existe a possibilidade de que atinja a península de Yucatán, no México, onde ficam balneários turísticos de Cancún, Playa del Carmén e Tulum.