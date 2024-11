Irã diz que Israel fez ataque a partir do espaço aéreo iraquiano controlado pelos EUA Bombardeios de Israel partiram de região sob influência americana, segundo afirma o estado maior iraniano Guerra no Oriente Médio|Do R7 26/10/2024 - 16h07 (Atualizado em 26/10/2024 - 16h14 ) twitter

Ataque israelense foi feito pelo espaço aéreo iraquiano, segundo Irã Reprodução/X/@marciopacheco_

O estado maior iraniano divulgou, neste sábado, que caças israelenses lançaram mísseis contra alvos iranianos utilizando o espaço aéreo do Iraque, controlado pelos Estados Unidos. A informação foi reportada pela Islamic Republic News Agency, que detalhou que os aviões israelenses estariam posicionados a cerca de 100 quilômetros da fronteira iraniana, de onde realizaram o ataque durante a madrugada.

Segundo o comunicado, radares nas províncias fronteiriças de Ilam e Khuzestan, assim como próximos à capital Teerã, sofreram danos considerados “mínimos e ineficazes”. As unidades atingidas foram rapidamente reparadas ou já estão passando por manutenção, conforme informações divulgadas pela agência iraniana.

O Irã afirma que “durante essa ação ilegal e ilegítima, um número significativo de mísseis foi rastreado e detectado e os aviões inimigos foram impedidos de entrar no espaço aéreo do país”, disse o comunicado. Em resposta, o estado maior iraniano reiterou o direito de retaliar em momento oportuno e cobrou um posicionamento dos Estados Unidos para conter Israel, alertando para as consequências dos conflitos que o país promove na região.

A porta-voz iraniana, Fatemeh Mohajerani, elogiou a atuação das defesas aéreas e pediu que a população “ignorasse boatos e imagens falsas”. Segundo as autoridades iranianas, as instalações de petróleo e o fornecimento de eletricidade não foram afetados pelos bombardeios israelenses.