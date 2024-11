Força Aérea de Israel mostra preparação de caças antes de ataque a alvos militares no Irã Bombardeio deste sábado (26) foi uma retaliação à ofensiva com mísseis executada pelo governo de Teerã no dia 1º de outubro

Guerra no Oriente Médio|Do R7 26/10/2024 - 13h50 (Atualizado em 26/10/2024 - 13h56 )

