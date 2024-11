Irã promete resposta a novo ataque de Israel, que ocorreu na madrugada deste sábado (26) Departamento de Relações Públicas de Teerã divulgou comunicado afirmando que os bombardeios foram interceptados pela defesa Guerra no Oriente Médio|Do R7 26/10/2024 - 08h34 (Atualizado em 26/10/2024 - 09h30 ) twitter

Irã sofre investida israelense na madrugada deste sábado (26) Reprodução/Record News

O Departamento de Relações Públicas do Irã divulgou, neste sábado (26), um comunicado informando que interceptou ataques israelenses às cidades de Ilam e Khuzestan. Israel, por sua vez, diz que atingiu bases militares do inimigo com sucesso e que a resposta ao bombardeio de 1º de outubro foi finalizada.

Segundo a agência de notícias República Islâmica, o Irã cita “ação agressiva” e “abuso de força” contra a soberania nacional e invoca o artigo 51 da Carta das Nações Unidas, sobre o direito à legítima defesa, para retaliar.

No comunicado, o Irã condena o “genocídio dos palestinos” e a “agressão contra o Líbano, apoiada pelos Estados Unidos”.

E pede que os países do Oriente Médio lembrem de sua responsabilidade individual e coletiva de garantir a paz e a estabilidade na região, seguindo as determinações da Convenção de Genebra, de 1949, sobre direito nacional humanitário.

O ataque iraniano a Israel em 1º de outubro foi uma resposta à morte de um dos chefes do grupo terrorista libanês Hezbollah, financiado por Teerã.

O conflito na região começou em 7 de outubro do ano passado, quando o grupo terrorista Hamas invadiu Israel, matando 1.200 pessoas. Mais de 200 foram sequestradas e dezenas continuam sob poder dos criminosos.

