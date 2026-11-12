Kimberly Powell: quem é a executiva da Nvidia que estaria tendo caso com Jensen Huang Caso extraconjugal veio à tona após CEO da gigante de IA admitir ter tido relações com uma suposta espiã chinesa; ele renunciou ao cargo

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Jensen Huang, ex-CEO da Nvidia, e Kimberly Powell, vice-presidente de saúde da Nvidia, estariam envolvidos em um relacionamento extraconjugal, segundo fontes anônimas.

Ambos foram vistos em um hotel na Califórnia durante uma conferência da Nvidia, onde demonstraram afeto.

Kimberly Powell é responsável pelos negócios globais da Nvidia no setor de saúde e participa de conferências de tecnologia em todo o mundo.

O caso veio à tona após Huang, que renunciou ao cargo nesta quinta-feira (12), admitir ter tido relações com Alice Huang, suposta espiã chinesa. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Kimberly Powell é vice-presidente da área de saúde da Nvidia Reprodução/Nvida/LinkedIn

Além de ter se relacionado com uma suposta espiã chinesa, o CEO da Nvidia, Jensen Huang, mantinha um relacionamento extraconjugal com Kimberly Powell, vice-presidente da área de saúde da Nvidia. As informações são do jornal The New York Times, que afirma ter ouvido fontes anônimas que trabalham na empresa de inteligência artificial. Ele renunciou ao cargo e ao conselho de administração nesta quinta-feira (12).

Segundo o jornal americano, Huang, de 63 anos, e Powell, de 48, ambos casados com outras pessoas, foram flagrados demonstrando afeto em um hotel na Califórnia, nos Estados Unidos, durante uma conferência da Nvidia em março.

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Em biografia publicada no site da própria empresa, a executiva é descrita como responsável pelos negócios globais da Nvidia no setor de saúde, incluindo plataformas de hardware e software para computação acelerada, IA e visualização que impulsionam o ecossistema de imagens médicas, ciências da vida, descoberta de medicamentos e análise de dados.

Ela foi contratada pela empresa de Huang em 2008 para cuidar de uma plataforma de imagem médica. Ao longo dos anos, foi sendo promovida e passou por cargos como diretora sênior de desenvolvimento de negócios de inteligência artificial antes de chegar à vice-presidência da área de saúde.

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De acordo com o The New York Times, Powell costuma participar de conferências de tecnologia em todo o mundo, fazendo palestras em nome da Nvidia. Em março deste ano, ela participou da GTC, conferência anual de desenvolvedores da empresa em San Jose, onde discursou sobre IA e saúde.

Foi durante essa viagem que a executiva e o CEO foram vistos demonstrando afeto no hotel. As fontes que conversaram com o jornal afirmaram que um pedestre registrou a interação entre os dois com um celular e, em seguida, foi abordado por seguranças de Huang, que ofereceram à pessoa a oportunidade de assinar um acordo de confidencialidade.

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O caso extraconjugal entre Powell e Huang vem à tona depois que o CEO admitiu ter tido relações com Alice Huang, apontada pela inteligência norte-americana como uma espiã que estaria ajudando a China a ter acesso a tecnologias dos Estados Unidos.

Jensen Huang renuncia ao cargo

Após o anúncio da renúncia, a Nvidia informou que a diretora financeira da empresa, Colette Kress, assumirá como CEO interina enquanto a companhia busca um sucessor definitivo.

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A empresa também nomeou o ex-CEO da Synopsys e membro do conselho, Harvey Jones, como seu primeiro presidente do conselho de administração.

As ações da Nvidia caíram mais de 10% nas negociações que antecedem a abertura do mercado nesta quinta, exercendo pressão sobre o mercado como um todo.

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