Mãe manda matar filha afogada em rio por estar 'cansada de brigas constantes' na Rússia Mulher, de 46 anos, foi detida na região de Chelyabinsk após oferecer dinheiro a conhecido para afogar menina, de 12 Internacional|Do R7 23/05/2025 - 12h28 (Atualizado em 23/05/2025 - 12h28 )

Mãe manda matar filha afogada em rio por estar ‘cansada de brigas constantes’ na Rússia Divulgação/Comitê Regional de Investigação da Rússia

Uma mulher de 46 anos, identificada apenas como Svetlana, foi detida na região de Chelyabinsk, na Rússia, acusada de ordenar o assassinato de sua filha de 12 anos. O motivo seria o “péssimo relacionamento” entre as duas, marcado por “brigas constantes” e o “mau comportamento” da adolescente, que deixou a mãe “cansada”.

As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (23) pelo Comitê Regional de Investigação da Rússia por meio de um canal no Telegram, de acordo com o jornal russo Izvestia.

Segundo o jornal britânico Daily Mail, a mulher ofereceu £ 930 (cerca de R$ 7 mil) a um conhecido, chamado Andrey, de 36 anos, para afogar a menina no rio Bolshaya Karaganka, no distrito de Kizilsky.

A menina disse ter ouvido secretamente a mãe planejando sua morte enquanto espionava atrás de uma porta. Assustada, ela foi levada por Andrey, que, em vez de cometer o crime, revelou o plano à garota, prometeu protegê-la e a escondeu em sua casa antes de denunciar o caso à polícia.

‌



Segundo o Izvestia, a mulher enfrenta um processo criminal por “incitação à prática de assassinato de menor por motivos egoístas”. Se condenada, ela pode pegar até 15 anos de prisão.

Svetlana, que é mãe de quatro filhos, incluindo uma filha adulta de 18 anos e dois outros filhos, de 17 e seis anos, não conseguiu explicar suas ações aos policiais. Após a detenção, a menina de 12 anos foi colocada sob os cuidados de seus irmãos.

