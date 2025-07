Mãe mata filhos horas após ser solta por ameaçar esfaquear parceiro no Reino Unido Veronique John, de 51 anos, assassinou duas crianças, de 11 e 7 anos, e tentou matar marido horas depois de ser liberada pela polícia Internacional|Do R7 30/07/2025 - 12h16 (Atualizado em 30/07/2025 - 12h16 ) twitter

RESUMO DA NOTÍCIA Veronique John, de 51 anos, assassinou seus filhos de 11 e 7 anos após ser libertada pela polícia por agressão ao marido.

Ela foi detida por episódios de violência doméstica e liberada com uma notificação de resolução comunitária.

Após os homicídios, Veronique esfaqueou o marido, Nathan, que sobreviveu ao ataque.

Ela enfrentará acusações de homicídio, mas foi considerada inapta para fazer uma declaração em julgamento devido a problemas de saúde mental. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Elizabeth John, de 7 anos, e Ethan John, de 11, foram mortos pela mãe, no Reino Unido Divulgação/Polícia de Staffordshire

Uma mulher de 51 anos, identificada como Veronique John, matou os dois filhos, de 11 e 7 anos, horas após ter sido liberada pela polícia por agredir e ameaçar esfaquear o próprio marido no Reino Unido. As informações são do jornal New York Post.

De acordo com um inquérito em andamento, horas antes de cometer os crimes, Veronique foi detida pela polícia por episódios de violência doméstica, na madrugada de 11 de junho de 2023.

Dois dias antes, ela mesma havia chamado as autoridades, que foram até a residência da família, na cidade de Stoke-on-Trent. Na ocasião, as crianças estavam em casa, mas não apresentavam sinais imediatos de risco.

No dia seguinte, o marido dela, Nathan John, denunciou à polícia que Veronique o havia agredido com um pedaço de madeira e ameaçado de morte enquanto dormia.

No dia 11, ela foi presa, interrogada e liberada com uma notificação de resolução comunitária horas depois. Quando retornou para casa, assassinou os filhos.

O filho Ethan, de 11 anos, foi encontrado morto em seu quarto com um ferimento no pescoço após ser esfaqueado 27 vezes. Elizabeth, sua irmã mais nova, sofreu traumatismo craniano e ferimentos causados por “três forças cortantes”.

Após os assassinatos dos filhos, Veronique foi até um lava-rápido próximo e esfaqueou o marido, Nathan, que sobreviveu ao ataque. Segundo o Post, ela mesma ligou para a polícia. “Estou ligando para relatar que acabei de matar meus dois filhos”, teria dito.

Veronique enfrenta duas acusações de homicídio e uma de tentativa de homicídio, mas foi considerada inapta para fazer uma declaração em julgamento devido a problemas de saúde mental.

Falhas no sistema

Veronique John cometeu crimes horas depois de ter sido liberada pela polícia Divulgação/Polícia de Staffordshire

O inquérito, conduzido pela legista Emma Serrano no Centro Cívico de Stoke, revelou falhas no atendimento policial, de acordo com o Post.

Nos dois dias anteriores ao crime, a polícia foi acionada duas vezes para a casa da família. Na segunda visita, a policial Megan Maddox relatou que Veronique parecia argumentar em defesa da agressão ao marido.

Nathan, questionado sobre a segurança das crianças, afirmou que elas estavam bem com a mãe, que era a principal cuidadora. “Eu acreditava que o risco físico estava focado no Sr. John, não nas crianças”, disse Maddox.

Uma investigação interna da Polícia de Staffordshire concluiu que o nível de serviço da força foi “inadequado”. Segundo o inquérito, a emissão de uma notificação de proteção contra violência doméstica poderia ter impedido Veronique de retornar à residência, possivelmente evitando a tragédia.

“Os policiais lidam com muitos casos de violência doméstica, mas casos como esses são extremamente raros”, disse o policial John Harrison, envolvido na revisão do caso. Já o sargento Steven Marriott, responsável pela prisão de Veronique, afirmou que não viu sinais de que ela precisasse de avaliação de saúde mental imediata durante o interrogatório.

Declarações chocantes

Veronique deu declarações perturbadores durante o julgamento de fatos, em julho de 2023, no Tribunal da Coroa de Nottingham. Segundo o Post, ela disse aos policiais: “Se vocês tiverem uma arma, atirem em mim”.

“Fiz isso porque amo meus filhos, para protegê-los. Não sou um monstro. Ele ia tirá-los de mim”, ela disse, alegando que o marido a estava traindo. Veronique também expressou desejo de ser condenada à morte.

O promotor Peter Grieves-Smith disse que os eventos de 11 de junho não foram um fato isolado, mas o resultado de uma tensão que vinha crescendo nos dias anteriores, culminando em uma explosão de violência.

