‘Realeza sem coroa’: como Harry e Meghan estão se readaptando à vida no Reino Unido Casal busca equilibrar interesses comerciais e laços com a realeza após seu retorno ao país

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Harry e Meghan visitaram um banco de alimentos em Nottingham, pedindo para serem tratados sem formalidades reais, mas ainda inspiraram cerimônias espontâneas.

Desde seu retorno ao Reino Unido , o casal Sussex tem gerido cuidadosamente sua imagem, evitando divulgação excessiva e mantendo sigilo sobre sua residência.

Apesar de sua popularidade relativamente baixa, Harry e Meghan mantêm um "poder de estrela" que desafia as tentativas do Palácio de Buckingham de controlá-los.

O casal busca equilibrar sua vida pública e privada, participando de eventos beneficentes e mantendo interesses comerciais, enquanto sua relação com a família real permanece complexa. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Apesar de não terem funções oficiais na família real, Harry e Meghan continuam relevantes na mídia Nicolas Tucat/Pool via Reuters - 10.11.2026

Quando o príncipe Harry e Meghan, a duquesa de Sussex, visitaram um banco de alimentos no mês passado em Nottingham, na Inglaterra, eles fizeram um pedido: nada de etiqueta formal.

Não havia necessidade das reverências tradicionais dos membros da família real. Eles poderiam ser cumprimentados simplesmente como “Harry e Meghan”.

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O cofundador da instituição de caridade, Sajid Mohammed, atendeu ao pedido com um aperto de mão comum.

Mas, ao seu redor, as pessoas faziam reverências, alguns voluntários choravam de emoção e seis pais tentavam trazer seus bebês para a frente.

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Acontece que mesmo membros da realeza que se afastaram das funções oficiais ainda inspiram cerimônias espontâneas em alguns setores do público britânico.

“É muito parecido com a mãe de Harry, a falecida princesa Diana”, disse Mohammed em uma entrevista depois do evento. “Há uma aura em torno do casal. Vai além da fama comum.”

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A recepção entusiástica que receberam em Nottingham ressalta o desafio — e o benefício potencial — que os recém-repatriados Sussex representam para a monarquia britânica, seis anos depois de terem deixado o país e suas funções reais.

A rainha Elizabeth 2ª abençoou com relutância o exílio autoimposto deles em 2020, mas afirmou que eles deveriam abrir mão do financiamento estatal e não poderiam mais ser considerados membros da realeza em plena atividade.

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O retorno deles à Grã-Bretanha — que, segundo Harry em uma entrevista recente à revista GQ, teve como objetivo buscar “oportunidades para a família” e garantir a educação dos filhos — trouxe de volta as dúvidas sobre sua situação.

Eles parecem determinados a construir um perfil específico, gerenciando suas aparições públicas de acordo com suas próprias regras e controlando rigidamente o que divulgam, incluindo o local na Inglaterra onde decidiram morar, que permanece em sigilo.

Essa gestão cuidadosa da imagem reflete, em parte, a relação tensa do casal com a mídia britânica e a cobertura frequentemente hostil do passado, que, segundo eles, contribuiu para sua saída da Grã-Bretanha.

Por enquanto, sua popularidade nas pesquisas de opinião continua baixa, especialmente em comparação com o irmão mais velho de Harry, o príncipe William, e sua esposa Catherine, princesa de Gales.

Mas será que um casal dotado do glamour de Hollywood e da fama global pode agir segundo seus próprios termos sem ofuscar os membros da realeza ativos que deixaram para trás? Será que o retorno deles, se bem administrado, poderia injetar energia na instituição à medida que o rei Charles 3º entra em seus anos de crepúsculo?

“Realeza sem coroa”

Charles tentou manter a linha traçada por sua mãe. Após o retorno de Harry e Meghan à Grã-Bretanha no final de agosto, uma carta foi enviada em nome do rei a autoridades do governo, lembrando-lhes de forma rígida que os Sussex eram “cidadãos comuns” que não deveriam ser tratados como “Sua Alteza Real”.

A dificuldade para o Palácio de Buckingham é que, embora possa retirar o status oficial deles, não pode tirar o poder de estrela que possuem.

No dia em que o casal de Sussex passou por Nottingham, o rei estava em Cardiff inaugurando o Senedd, o Parlamento galês.

Enquanto a BBC cobriu ambos os eventos, o noticiário noturno do canal britânico ITV só encontrou espaço para Harry e Meghan.

No dia seguinte, Peter Hunt, ex-correspondente da BBC para assuntos da realeza, destacou as primeiras páginas dos jornais repletas de matérias sobre o casal de Sussex, escrevendo nas redes sociais: “A tentativa do palácio de controlar a narrativa está falhando diante da realidade. Harry e Meghan são membros da realeza. Ponto final.”

O dia a dia da coroa britânica não é, por definição, emocionante. Ela se baseia em uma rotina sem glamour — placas de bronze inauguradas em centros cívicos varridas pela chuva e cerimônias de inauguração em clínicas comunitárias —, um padrão estoico aperfeiçoado pela princesa Anne, irmã de Charles.

“Um dos maiores riscos do retorno de Harry e Meghan é que eles desviem a atenção do trabalho essencial da monarquia, que às vezes é um pouco monótono”, disse Craig Prescott, especialista em direito constitucional e autor.

Essa dinâmica é particularmente delicada em torno de grandes viagens ao exterior, quando a ortodoxia do palácio determina que membros da realeza não devem competir entre si em grandes turnês.

Quando Charles visitou o Caribe neste mês, o casal Sussex evitou aparições públicas que pudessem parecer uma rivalidade.

Outras coincidências são mais difíceis de evitar. A entrevista do príncipe Harry à revista GQ foi publicada no momento em que Charles e a rainha Camilla recebiam o sultão de Omã em uma visita de Estado ao Castelo de Windsor.

Os críticos alegaram imediatamente que Harry estava ofuscando um evento diplomático, mas os defensores do príncipe observaram que a entrevista havia sido gravada um mês antes, em Nova York, e que sua publicação já havia sido agendada pela revista.

A agenda de atividades cuidadosamente planejada do casal, desde que voltaram para a Inglaterra, certamente se assemelha, em alguns momentos, aos compromissos diplomáticos e beneficentes que definem a vida real.

Em setembro, Harry participou do WellChild Awards, em Londres, que homenageia crianças gravemente doentes. O casal compareceu ao Parlamento Europeu, em Bruxelas, onde Harry falou sobre segurança digital e proteção infantil.

Neste mês, Harry fez uma visita surpresa à Ucrânia, onde se encontrou com veteranos feridos que se preparavam para os Jogos Invictus, e, na semana passada, ele fez uma aparição sem aviso prévio no programa “This Morning”, da ITV, onde brincou dizendo que estava “tirando” o sotaque americano de seus filhos e ajudou a fazer um bolo de Natal.

“Você poderia descrevê-los como membros da realeza ‘sem coroa’”, disse Prescott.

Para a Epic Partners, uma instituição de caridade de Nottingham que administra programas para jovens em situação de vulnerabilidade, a visita de Harry e Meghan à cidade em outubro ajudou a “aumentar nossa visibilidade”, disse Pete Bewley, diretor executivo da instituição.

“As pessoas no Reino Unido adoram a realeza, e eles fazem parte disso, mesmo que não sejam membros da realeza em funções oficiais.”

Fora das câmeras, o casal se adaptou a uma rotina mais tranquila. Embora não tenham revelado onde moram e tenham pedido à mídia que não divulgasse as escolas dos filhos, eles foram vistos em bares pela região de Cotswolds — um recanto idílico no sul da Inglaterra, muito apreciado por americanos abastados.

Seus interesses comerciais complicam o quadro. Meghan continua a desenvolver sua marca de estilo de vida, a As Ever, e recentemente foi contratada como jurada convidada do programa “Junior MasterChef Australia”.

Combinar empreendedorismo com laços com a realeza tem se mostrado, historicamente, uma tarefa delicada.

Quando o príncipe Michael de Kent, primo da rainha Elizabeth 2ª, participou do programa de Larry King na CNN na década de 1990 para promover produtos ligados à Casa de Windsor — gravatas, porcelanas e cristais com a marca da realeza —, biógrafos observaram que Elizabeth não achou graça.

Anos mais tarde, quando os Sussex propuseram seu próprio acordo de “meio dentro, meio fora” nas negociações de Sandringham em 2020, ela se mostrou igualmente pouco impressionada.

Uma “Reabilitação Discreta”

Hoje, alguns se perguntam se o casal conseguiu chegar a esse acordo por conta própria. “Parece que eles conseguiram o que queriam há seis anos, que é esse papel de ‘meio dentro, meio fora’”, disse recentemente Katie Nicholl, que fala sobre a realeza, em seu podcast “The Royals Uncensored”.

Mas o arranjo atual deles é fundamentalmente diferente. Eles não exercem funções oficiais nem detêm patrocínios reais. Se isso se mostrar sustentável, pode depender de como o casal e o palácio lidarem com a atenção.

Embora Harry tenha se reconciliado com seu pai, sua relação com seu irmão William, o herdeiro do trono, parece estar tão fria como sempre, sem que tenham sido relatadas interações desde que os Sussex retornaram.

Uma recepção calorosa em um evento beneficente também não indica uma recuperação mais ampla da simpatia do público.

Uma pesquisa recente da YouGov colocou a aprovação de Harry no país em 29% e a de Meghan em 20%, com profundas cicatrizes remanescentes de sua saída tumultuada em 2020.

Ed Owens, historiador da realeza, observou que uma “reabilitação discreta” nunca está fora de questão na Grã-Bretanha, apontando para a trajetória de décadas de Camilla, de pária dos tablóides a rainha consorte.

Charles também teve uma vida com muitos capítulos — profundamente impopular durante o fim de seu casamento com Diana, ele viu, desde então, tanto sua imagem pública se recuperar quanto suas visões ambientais se tornarem parte do pensamento dominante.

“Desde que não haja competição deliberada, direta e óbvia entre os membros da realeza em atividade e Harry e Meghan, ambos poderiam se beneficiar de sua associação mútua”, disse Owens.

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