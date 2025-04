Cidadania norte-americana por US$ 5 mi; conheça o ‘gold card’

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou na quinta-feira 3 o ‘gold card’. O ‘cartão dourado’ é uma espécie de visto de permissão de residência. O governo pretende conceder o documento mediante o pagamento de US$ 5 milhões (R$ 28 milhões, aproximadamente). Com isso, os norte-americanos esperam atrair grandes fortunas de pessoas com interesse em ingressar no país.

