Depois de mudar de gênero, neonazista vai para prisão feminina na Alemanha

Uma controvérsia tomou conta da Alemanha em torno do local de prisão do ex-integrante da cena neonazista do leste alemão Sven Liebich...

Sven Liebich Revista Oeste - Internacional

Uma controvérsia tomou conta da Alemanha em torno do local de prisão do ex-integrante da cena neonazista do leste alemão Sven Liebich, de 53 anos. Embora já tenha feito críticas à ideologia de gênero no passado, o militante passou a se identificar, recentemente, como mulher trans e adotou o nome de Marla-Svenja Liebich.

