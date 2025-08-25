Ditadura da Venezuela liberta 13 presos políticos; centenas seguem presos A ditadura de Nicolás Maduro libertou 13 pessoas das milhares de pessoas presas depois dos protestos contra as eleições presidenciais...

A ditadura de Nicolás Maduro libertou 13 pessoas das milhares de pessoas presas depois dos protestos contra as eleições presidenciais fraudadas realizadas em julho do ano passado na Venezuela. A informação foi divulgada neste domingo, 24, pelo Comitê pela Liberdade dos Presos Políticos, entidade dedicada à defesa dos direitos humanos e ao apoio a familiares de detentos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Revista Oeste - Internacional para entender mais sobre a situação dos presos políticos na Venezuela.

Leia Mais em Revista Oeste - Internacional: